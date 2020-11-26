Huami раскрыла внешность мини-версии "умных" часов Amazfit GTS 2

Глава Huami Technology Хуанг Ван охарактеризовал грядущую новинку, как более легкую, тонкую, изящную и молодежную модель. Согласно опубликованным кадрам, на которых демонстрируется Amazfit GTS 2 Mini, часы будут выполнены в квадратном форм-факторе, но с немного скругленными гранями. Ожидать часы стоит как минимум в трех расцветках: розовой, хаки и черной.

Анонсировать Amazfit GTS 2 Mini должны уже в начале следующего месяца, а именно первого числа. На данный момент стоимость грядущей новинки неизвестна. Напомним, что в России Amazfit GTS 2 продаются за 13 990 рублей. Вероятно, мини-версия модели будет дешевле.