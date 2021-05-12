Huawei анонсировал распродажу гаджетов со скидками до 50%

Так, 18 мая модель HUAWEI P40 lite можно будет приобрести за 16 999 рублей, тогда как сейчас она доступна за 19 999.

За 54 990 рублей вместо 59 990 рублей можно будет ухватить HUAWEI MateBook D 14.

Сэкономить 2 тысячи рублей, в свою очередь, можно на покупке беспроводных наушников HUAWEI FreeBuds Pro.

Отметим, что с 18 мая покупатели могут поучаствовать в розыгрыше призов. Для этого необходимо лишь сделать заказ. Выиграть можно смартфон HUAWEI P40 lite, наушники HUAWEI FreeBuds 4i или “умный” браслет Huawei Band 6.

Ознакомиться с остальными устройствами, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке.