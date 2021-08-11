Huawei анонсировала большую распродажу в честь грядущего школьного сезона

Так, сэкономить 20 тысяч рублей можно будет на покупке ноутбука MateBook X Pro 2020. Напомним, что в обычное время эту модель продают за 129 990 рублей, тогда как 17 числа ее можно будет купить за 109 990.

Кроме того, на 15 тысяч рублей упадет цена на ноутбук MateBook X Pro 2021, в то время как на 11 тысяч подешевеет MateBook 14.

Помимо ноутбуков в акции примут участие и другие устройства производителя. Так, смартфон Huawei P40 Pro+ можно будет ухватить на 10 тысяч дешевле исходной цены. Причем при покупке этого устройства в подарок дадут фирменные беспроводные наушники FreeBuds Pro.

Начнется распродажа 17 августа и продлится вплоть до 19 августа. Посмотреть гаджеты, которые будут продавать по сниженной цене, можно перейдя по этой ссылке.