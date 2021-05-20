Huawei анонсировала детские "умные" часы с камерами, распознаванием по лицу и NFC

Новинка выполнена в ярком дизайне с текстильным ремешком. Особенностью часов стало наличие двух камер на 5 и 8 Мп. Причем одна из них расположилась в центре, а вторую разметили сбоку. С их помощью можно фотографировать и даже снимать slow motion видео. Помимо прочего камера необходима для распознавания по лицу и видеосвязи, благодаря которой родители могут узнать, где находится ребенок.

Huawei Children's Watch 4X New Shinning Edition получили влагозащищенность, поэтому фотографировать и снимать ролики можно прямо под водой. Часы оснащены аккумулятором на 800 мАч, чипом NFC, встроенным голосовым помощником Xiaodu 3.0, поддержкой быстрой зарядки и мобильных сетей China Mobile, China Unicom и China Telecom. В продажу новинка поступит уже 1 июня, а купить ее можно будет за 215 долларов.