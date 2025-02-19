Наука и технологии
Опубликовано 19 февраля 2025, 08:17
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HUAWEI анонсировала глобальную версию наушников с «крючковым» дизайном FreeArc

Ждем теперь российский релиз
HUAWEI представила глобальную версию наушников FreeArc с открытым дизайном и заушным креплением, которые не закрывают ушной канал, позволяя слышать окружающие звуки.
HUAWEI анонсировала глобальную версию наушников с «крючковым» дизайном FreeArc
© Huawei

Новинка получила защиту IP57 — гарнитура устойчива к пыли и кратковременному погружению в воду.

По заявлению производителя, наушники работают до 7 часов без подзарядки, а с кейсом — до 28 часов.

HUAWEI анонсировала глобальную версию наушников с «крючковым» дизайном FreeArc
© Huawei

Быстрая зарядка позволяет получить 3 часа автономности всего за 10 минут в кейсе при уровне заряда выше 80%.

FreeArc уже продаются в Малайзии за 600 ринггитов (около 12 500 рублей). О планах выхода устройства на российский рынок пока не сообщается.

Источник:HUAWEI
Автор:Булат Кармак
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