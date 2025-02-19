HUAWEI анонсировала глобальную версию наушников с «крючковым» дизайном FreeArc

Быстрая зарядка позволяет получить 3 часа автономности всего за 10 минут в кейсе при уровне заряда выше 80%.

FreeArc уже продаются в Малайзии за 600 ринггитов (около 12 500 рублей). О планах выхода устройства на российский рынок пока не сообщается.