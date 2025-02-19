HUAWEI анонсировала глобальную версию наушников с «крючковым» дизайном FreeArc

Опубликовано 19 февраля 2025, 08:171 мин.
HUAWEI анонсировала глобальную версию наушников с «крючковым» дизайном FreeArcЖдем теперь российский релиз
HUAWEI представила глобальную версию наушников FreeArc с открытым дизайном и заушным креплением, которые не закрывают ушной канал, позволяя слышать окружающие звуки.
Новинка получила защиту IP57 — гарнитура устойчива к пыли и кратковременному погружению в воду.
По заявлению производителя, наушники работают до 7 часов без подзарядки, а с кейсом — до 28 часов.
Быстрая зарядка позволяет получить 3 часа автономности всего за 10 минут в кейсе при уровне заряда выше 80%.
FreeArc уже продаются в Малайзии за 600 ринггитов (около 12 500 рублей). О планах выхода устройства на российский рынок пока не сообщается.