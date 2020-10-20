Наука и технологии
Сегодня 13:27
Huawei анонсировала новые очки виртуальной реальности
VR Glass 6DOF
В ходе мероприятия 2020 World VR Industry Conference Cloud Summit китайская компания Huawei анонсировала новые очки виртуальной реальности - VR Glass 6DOF.
Известно, что в комплекте с очками предусмотрена пара контроллеров, оборудованных специальными кнопками. Кроме того, они получили функцию обратной отдачи. Представитель компании отметил миллиметровую точность анализа движений в Huawei VR Glass 6DOF, благодаря чему пользователи смогут сконцентрироваться на игре полностью.
По словам Huawei, разработчики смогут опробовать новый игровой комплект уже в конце текущего года. В то же время, свободные продажи новинки начнутся лишь в апреле следующего. Помимо прочего представители компании в будущем планируют выпускать все больше качественных игр и программ виртуальной реальности.