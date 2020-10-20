Huawei анонсировала новые очки виртуальной реальности

По словам Huawei, разработчики смогут опробовать новый игровой комплект уже в конце текущего года. В то же время, свободные продажи новинки начнутся лишь в апреле следующего. Помимо прочего представители компании в будущем планируют выпускать все больше качественных игр и программ виртуальной реальности.