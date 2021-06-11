Наука и технологии
Сегодня в 15:48
Huawei анонсировала распродажу со скидками до 72%Она начнется 15 июня
Китайская компания Huawei заранее предупредила россиян о грядущей распродаже, в рамках которой устройства производителя можно будет купить со скидками до 72%.
Так, представители китайского техногиганта объявили, что начнется эта акция 15 июня в 10:00 по московскому времени, а завершится 18 июня в 10:00 по Москве. Особенность данной распродажи в том, что в рамках этих 72 часов покупатели могут купить с 72% скидкой определенный перечень продуктов в ограниченном количестве.
В частности, на 72% упадет стоимость трех “умных” браслетов Huawei Band 4e, трех часов Huawei Watch GT, трех беспроводных наушников Huawei FreeBuds 3i и трех Huawei FreeBuds Studio.
Помимо прочего пользователи смогут со скидкой 20 тысяч рублей ухватить MateBook X Pro, а сэкономить 10 тысяч можно будет на покупке смартфона Huawei P40 Pro+.