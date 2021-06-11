Huawei анонсировала распродажу со скидками до 72%

Так, представители китайского техногиганта объявили, что начнется эта акция 15 июня в 10:00 по московскому времени, а завершится 18 июня в 10:00 по Москве. Особенность данной распродажи в том, что в рамках этих 72 часов покупатели могут купить с 72% скидкой определенный перечень продуктов в ограниченном количестве.

В частности, на 72% упадет стоимость трех “умных” браслетов Huawei Band 4e, трех часов Huawei Watch GT, трех беспроводных наушников Huawei FreeBuds 3i и трех Huawei FreeBuds Studio.