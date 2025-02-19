HUAWEI анонсировала «убийцу» Mi Band 9 — фитнес-браслет HUAWEI Band 10

Габариты устройства составляют 43.45 × 24.86 × 8.99 мм, а вес вырос до 15 г.

Корпус сделан из алюминиевого сплава с матовыми гранями и глянцевой кромкой. На выбор семь цветов: зеленый, голубой, фиолетовый, розовый, белый, черный и матовый черный.

Экран остался прежним — 1.47-дюймовый AMOLED с разрешением 194 × 368 пикселей. Добавили несколько новых циферблатов, включая Panda Huahua и Starry Vista.