Huawei анонсировала удлинитель оснащенный операционной системой LiteOS
Судя по опубликованной информации, новинка оснащена 9 разъемами, в том числе и 3 разъемами типа USB-A. Более того, один из них имеет поддержку фирменной технологии быстрой зарядки Huawei мощностью 22,5 Вт. Таким образом, устройство можно использовать для быстрой зарядки огромного числа девайсов, произведенных Huawei: от смартфонов линейки Mate 20 и до планшетов по типу MatePad Pro.
Но самым удивительным в удлинителе является сертифицированный модуль Wi-Fi Huawei HiLink и наличие операционной системы LiteOS, благодаря которой Huawei HiLink Zhengtai Smart Power Strip можно управлять при помощи мобильного приложения и голосового управления.
Прямо сейчас устройство можно приобрести за 18 долларов, но как только сбор средств на его производство закончится, цена явно будет повышена.