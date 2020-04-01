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Huawei анонсировала удлинитель оснащенный операционной системой LiteOS

Даже у удлинителя есть своя операционная система — дожили
Буквально только что китайский технологический гигант анонсировал свой новый необычный продукт — удлинитель под названием Huawei HiLink Zhengtai Smart Power Strip, сбор средств на производство которого проходит в сети, а его отличительной особенностью является использованием в нем операционной системы LiteOS.

Судя по опубликованной информации, новинка оснащена 9 разъемами, в том числе и 3 разъемами типа USB-A. Более того, один из них имеет поддержку фирменной технологии быстрой зарядки Huawei мощностью 22,5 Вт. Таким образом, устройство можно использовать для быстрой зарядки огромного числа девайсов, произведенных Huawei: от смартфонов линейки Mate 20 и до планшетов по типу MatePad Pro.

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Но самым удивительным в удлинителе является сертифицированный модуль Wi-Fi Huawei HiLink и наличие операционной системы LiteOS, благодаря которой Huawei HiLink Zhengtai Smart Power Strip можно управлять при помощи мобильного приложения и голосового управления.

Прямо сейчас устройство можно приобрести за 18 долларов, но как только сбор средств на его производство закончится, цена явно будет повышена.