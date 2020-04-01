Huawei анонсировала удлинитель оснащенный операционной системой LiteOS

Но самым удивительным в удлинителе является сертифицированный модуль Wi-Fi Huawei HiLink и наличие операционной системы LiteOS, благодаря которой Huawei HiLink Zhengtai Smart Power Strip можно управлять при помощи мобильного приложения и голосового управления.

Прямо сейчас устройство можно приобрести за 18 долларов, но как только сбор средств на его производство закончится, цена явно будет повышена.