Huawei анонсировала "умные" часы с двумя камерами

Сообщается, что новинка получила сразу две камера. Так, если фронтальная камера, которая предназначена для видеозвонков, имеет датчик на 5 Мп, то вторая камера, которая размещена под углом 90 градусов, получила более интересные технические особенности. В частности, она оснащена объективом с диафрагмой F/2,0. Кроме того, отмечается также поддержка 4-кратного цифрового зума, а также система искусственного интеллекта, что обеспечивает выявление объектов и поиск данных о них в интернете. Что касается аккумулятора, его емкость составляет 800 мАч. Также часы получили поддержку быстрой зарядки, что позволяет всего за 20 минут зарядить устройство до 50%. Новинка имеет NFC, Wi-Fi, Bluetooth и LTE.

Поскольку корпус “умных” часов имеет уровень защищенности 5 ATM, обе камеры способны функционировать и в воде. Однако стоит отметить, что в данном случае речь лишь о непреднамеренном погружении в воду. Компания оценила Huawei 4X в 200 долларов или 14,6 тыс рублей.