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Huawei анонсировала "умные" часы с двумя камерами

NFC, Wi-Fi и поддержка быстрой зарядки
В конце августа в сеть утекла информация о том, что Huawei разработала детские “умные” часы для слежки за ребенком. Сейчас же китайская компания официально анонсировала Huawei 4X.

Сообщается, что новинка получила сразу две камера. Так, если фронтальная камера, которая предназначена для видеозвонков, имеет датчик на 5 Мп, то вторая камера, которая размещена под углом 90 градусов, получила более интересные технические особенности. В частности, она оснащена объективом с диафрагмой F/2,0. Кроме того, отмечается также поддержка 4-кратного цифрового зума, а также система искусственного интеллекта, что обеспечивает выявление объектов и поиск данных о них в интернете. Что касается аккумулятора, его емкость составляет 800 мАч. Также часы получили поддержку быстрой зарядки, что позволяет всего за 20 минут зарядить устройство до 50%. Новинка имеет NFC, Wi-Fi, Bluetooth и LTE.

Поскольку корпус “умных” часов имеет уровень защищенности 5 ATM, обе камеры способны функционировать и в воде. Однако стоит отметить, что в данном случае речь лишь о непреднамеренном погружении в воду. Компания оценила Huawei 4X в 200 долларов или 14,6 тыс рублей.

Автор: Лилик Ми