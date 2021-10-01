Huawei анонсирует следующее поколение собственной системы HarmonyOS уже в октябре

Произойдёт это в рамках мероприятия для разработчиков, сообщает ITHome. На нём китайский IT-гигант представит HarmonyOS 3.0 При этом не до конца ясно, что именно стоит ждать от неё — компания ещё не успела толком развернуть актуальную версию на большинстве своих устройств.

Стоит отметить, что источником информации о скором анонсе стал работник Huawei. Он опубликовал её в китайской соцсети Weibo.