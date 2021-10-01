Huawei анонсирует следующее поколение собственной системы HarmonyOS уже в октябре

Наука и технологии
Сегодня в 10:17
1 мин.
Huawei анонсирует следующее поколение собственной системы HarmonyOS уже в октябреНе торопится ли компания с выпуском новых версий?
Ещё в начале лета Huawei провела презентацию, на которой показала новейшую HarmonyOS 2.0 пользователям. А уже сейчас появилась информация о сроках демонстрации следующего поколения системы.
Произойдёт это в рамках мероприятия для разработчиков, сообщает ITHome. На нём китайский IT-гигант представит HarmonyOS 3.0 При этом не до конца ясно, что именно стоит ждать от неё — компания ещё не успела толком развернуть актуальную версию на большинстве своих устройств.
Стоит отметить, что источником информации о скором анонсе стал работник Huawei. Он опубликовал её в китайской соцсети Weibo.
Что же до даты проведения Huawei Developer Conference, то она должна состояться уже 24 октября 2021 года. А это, в свою очередь, означает, что новая HarmonyOS будет представлена уже в этом месяце.