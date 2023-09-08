Huawei без лишнего шума выпустила сразу два новых устройств

Так, например, MatePad Air оснащён 12/256 ГБ памяти и стоитоколо $540. Новинка получила «мягкий» экран, который снижает уровень отражения и уменьшает усталость глаз. Дисплей также совместим со стилусом для реалистичного ощущения от письма, максимально приближённого к бумаге.

Что же до ноутбука MateBook E, то данная модель предлагается в конфигурации с процессором Intel Core i5, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутреннего накопителя. И стоит всё это всего около $1050.

Девайс также оснащён 12,6-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и отличной цветопередачей.