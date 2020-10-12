Huawei назвали самой сильной китайской компанией бытовой электроники

Так, согласно представленной изданием информации, Huawei имеет капитализацию в 1,1 трлн юаней, что в переводе в доллары составляет 163,8 млрд. ”По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 100 млрд юаней ($14,89 млрд). Это произошло из-за американских санкций, в результате введения которых компания столкнулась с немалыми трудностями”, - прокомментировало издание.

В то же время, на втором месте оказалась популярная китайская компания Xiaomi с показателем в 434 млрд юаней. Третье и четвертое место досталось VIVO и OPPO с 175 млрд и 170 млрд юаней соответственно.