Huawei добавил новые функции в умные часы после обновления прошивки

Так, теперь устройство поддерживает дополнительную информацию об окружении. К ней относятся данные о времени восходов, закатов, приливов и т.д. Как пишет Huawei Update, вместе с тем апдейт принёс и функцию предупреждения о грядущей плохой погоде.

В приложении тренировок режим эллиптического тренажёра «научили» показывать данные о частоте вращения педалей. Сообщается также, что обновление улучшило стабильность работы часов.

При этом производитель рекомендует устанавливать новую версию ПО лишь на устройстве, которое заряжено как минимум на 20%.