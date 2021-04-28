Наука и технологии
Сегодня в 11:48
Huawei добавил новые функции в умные часы после обновления прошивки
А также улучшило стабильность работы устройства
Как стало известно, китайская компания Huawei выпустила второе обновление для смарт-часов Huawei Watch GT 2 за текущий месяц. Оно добавило в девайс новые функции, в том числе связанные с погодой.
Так, теперь устройство поддерживает дополнительную информацию об окружении. К ней относятся данные о времени восходов, закатов, приливов и т.д. Как пишет Huawei Update, вместе с тем апдейт принёс и функцию предупреждения о грядущей плохой погоде.
В приложении тренировок режим эллиптического тренажёра «научили» показывать данные о частоте вращения педалей. Сообщается также, что обновление улучшило стабильность работы часов.
При этом производитель рекомендует устанавливать новую версию ПО лишь на устройстве, которое заряжено как минимум на 20%.