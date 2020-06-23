Huawei добавила 85 новых спортивных режимов в свои "умные" часы

Так, если на самом старте устройство могло “похвастаться” лишь 15 различными спортивными режимами, то свежее обновление довело их число до 100! При этом дополнены будут все шесть основных спортивных категорий часов: экстрим, отдых, фитнес, водный спорт, игры с мячом и зимний спорт.