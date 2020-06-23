Наука и технологии
Сегодня 18:17
Huawei добавила 85 новых спортивных режимов в свои "умные" часы
И для этого даже не нужно покупать новую версию носимого гаджета
Буквально только что стало известно о том, что Huawei, через программное обновление, добавила 85 новых спортивных режимов в свои "умные" часы Honor MagicWatch 2.
Так, если на самом старте устройство могло “похвастаться” лишь 15 различными спортивными режимами, то свежее обновление довело их число до 100! При этом дополнены будут все шесть основных спортивных категорий часов: экстрим, отдых, фитнес, водный спорт, игры с мячом и зимний спорт.
В числе новых режимов значатся уличные танцы и паркур, скалолазание, йогу, балет, бокс, серфинг и т.д. Для того, чтобы часы получили обновление, достаточно лишь включить приложение Huawei Health на смартфоне и скачать апдейт, после чего, при подключении часов к смартфону, прошивка должна обновиться самостоятельно.