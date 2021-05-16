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Huawei добавила новые функции в свои недорогие беспроводные наушники с шумоподавлением
Речь о модели Freebuds 4i
Китайская компания Huawei добавила новые функции в свои недорогие беспроводные наушники с шумоподавлением. Речь о модели Freebuds 4i, которая обзавелась нововведениями благодаря свежему обновлению.
Так, после установки обновления под номером 1.9.0.166 владельцы самых недорогих наушников Huawei с активным шумоподавлением получили заметные улучшения в качестве звонков. Кроме того, обновление добавило возможность устанавливать голосовые напоминания о состоянии здоровья. Отмечается, что обновление получили не все пользователи сразу — компания решила распространять его постепенно.
Стоимость Freebuds 4i на российском рынке составляет 6990 рублей.
Нескольким ранее в сеть утекли рендеры беспроводных наушников Honor Earbuds 2S. Судя по внешнему виду, эти наушники будут переименованной версией Huawei FreeBuds 4i.