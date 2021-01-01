Наука и технологии
Сегодня 10:28
Huawei добавила в "умные" часы Watch GT 2 Pro возможность удалять воду из динамика
С помощью обновления
Китайская компания Huawei выпустила свежее обновление для “умных” часов Watch GT 2 Pro, благодаря которому они получили новую возможность - удалять воду из динамика.
Так, установив обновление под номером версии 10.1.3.40, владельцы Watch GT 2 Pro смогут удалять воду, которая проникает в динамик часов во время плавания или принятия душа. Помимо прочего прошивка предназначена и для улучшения стабильности работы систем.
Напомним, что Huawei Watch GT 2 Pro оснащены 1,39-дюймовым AMOLED-экраном с сапфировым стеклом. Устройство получило 32 МБ оперативной и 4 ГБ внутренней памяти. Также гаджет умеет считать количество сердечных сокращений, анализировать качество сна, измерять уровень кислорода в крови, а также уровень стресса и физической активности.