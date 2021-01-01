Huawei добавила в "умные" часы Watch GT 2 Pro возможность удалять воду из динамика

Так, установив обновление под номером версии 10.1.3.40, владельцы Watch GT 2 Pro смогут удалять воду, которая проникает в динамик часов во время плавания или принятия душа. Помимо прочего прошивка предназначена и для улучшения стабильности работы систем.

Напомним, что Huawei Watch GT 2 Pro оснащены 1,39-дюймовым AMOLED-экраном с сапфировым стеклом. Устройство получило 32 МБ оперативной и 4 ГБ внутренней памяти. Также гаджет умеет считать количество сердечных сокращений, анализировать качество сна, измерять уровень кислорода в крови, а также уровень стресса и физической активности.