Наука и технологии
Сегодня 12:10
Huawei добавила виртуального продавца в свой магазин
Это первый подобный магазин производителя
Вчера технологический гигант Huawei запустил свой новый флагманский магазин в Китае. Отметим, что это уже третий магазин, который компания открыла в этом году. Его особенностью стало наличие виртуального продавца.
Причем на данный момент это первый магазин Huawei с виртуальным консультантом AR Panda. Взаимодействие потенциальных покупателей с AR Panda осуществляется посредством смартфона. Так, пользователи могут увидеть помощника в смартфоне и узнать от него информацию об устройствах китайского производителя. Кроме того, он может провести людей по новому магазину.
В новом флагманском магазине клиенты могут лично протестировать различные “умные” устройства Huawei, в числе которых пылесосы, “умные” шкафы, очистители воздуха и прочие продукты.