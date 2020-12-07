Huawei добавила виртуального продавца в свой магазин

Причем на данный момент это первый магазин Huawei с виртуальным консультантом AR Panda. Взаимодействие потенциальных покупателей с AR Panda осуществляется посредством смартфона. Так, пользователи могут увидеть помощника в смартфоне и узнать от него информацию об устройствах китайского производителя. Кроме того, он может провести людей по новому магазину.