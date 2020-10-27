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Huawei готовит новый "безрамочный" фитнес-браслет Honor Band 6
Возможно, это будет то самое устройство, которое сделает компанию лидером в данном сегменте
В сети появилась информация о крайне интересной новинке, которую для пользователей готовит компания Huawei. Судя по всему, уже совсем скоро она анонсирует свой новый фитнес-браслет Honor Band 6, отличительной особенностью которого может стать новый “безрамочный” дизайн.
По крайней мере, именно это следует из публикаций различных интернет инсайдеров из Китая, сообщает Gizmochina. Они же утверждают, что затем девайс будет выпущен и под брендом Huawei, правда, получит немного измененное название — Huawei Band 5.
Сообщается, что именно данное устройство станет первым по-настоящему безрамочным гаджетом в своем сегменте. Также слухи гласят, что анонс Honor Band 6 состоится одновременно с новой флагманской линейкой смартфонов Honor V40, где-то в районе ноябре 2020 года.