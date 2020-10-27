Huawei готовит новый "безрамочный" фитнес-браслет Honor Band 6

По крайней мере, именно это следует из публикаций различных интернет инсайдеров из Китая, сообщает Gizmochina. Они же утверждают, что затем девайс будет выпущен и под брендом Huawei, правда, получит немного измененное название — Huawei Band 5.

Сообщается, что именно данное устройство станет первым по-настоящему безрамочным гаджетом в своем сегменте. Также слухи гласят, что анонс Honor Band 6 состоится одновременно с новой флагманской линейкой смартфонов Honor V40, где-то в районе ноябре 2020 года.