Наука и технологии
Сегодня 09:28
Huawei готовит премиальную версию своих «умных» часов Watch Fit
Но цена вырастет не то чтобы сильно
В 2020 году Huawei представила «умные» часы необычной вытянутой формы — Watch Fit. Устройство получилось не только интересным «на бумаге», но и вполне популярным продуктом среди пользователей. И вот, судя по последним данным, компания готовит выпуск премиальной версии устройства из более качественных материалов.
По словам китайского интернет-инсайдера, совсем скоро Huawei выпустит Watch Fit Elegant Edition — «умные» часы, отличительной особенностью (в сравнении с предшественником) станет использование металла при создании корпуса и новый ремешок из фторкаучука, передаёт Gizmochina. Также повысится и цена «элегантного издания» — со 110 до 150 долларов. В остальном часы будут точь-в-точь повторять характеристики оригинальных Watch Fit.
Напомним, что устройство оснащалось AMOLED-дисплеем диагональю 1,64 дюйма, чипом HiSilicon Kirin A1, а также 4 ГБ встроенной флэш-памяти. В часах был и GPS-приёмник, пульсометр и датчик насыщения кислородом крови.