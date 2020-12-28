Huawei готовит премиальную версию своих «умных» часов Watch Fit

По словам китайского интернет-инсайдера, совсем скоро Huawei выпустит Watch Fit Elegant Edition — «умные» часы, отличительной особенностью (в сравнении с предшественником) станет использование металла при создании корпуса и новый ремешок из фторкаучука, передаёт Gizmochina. Также повысится и цена «элегантного издания» — со 110 до 150 долларов. В остальном часы будут точь-в-точь повторять характеристики оригинальных Watch Fit.