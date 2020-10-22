Наука и технологии
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Huawei и другие китайские компании выступили против покупки ARM компанией NVIDIA
И ведь им есть чего опасаться
Чуть ранее, в сентябре 2020 года, NVIDIA объявила о своих планах купить создателя архитектуры современных мобильных процессоров ARM. Сумма сделки должна была составить 40 млрд долларов. Как оказалось, данному событию обрадовались не то чтобы все. Так, Huawei и другие китайские компании вполне твердо выступили против данной покупки.
Они выразили свою обеспокоенность сделкой, мотивируя это тем, что покупая ARM, NVIDIA предоставляет США чуть ли не безграничный рычаг давления на китайские компании, сообщает Bloomberg. Huawei, вместе с прочими участниками местного рынка, обратились к местным регулирующим органам, требуя аннулировать сделку, либо наложить условия, которые не позволят американским властям ограничивать доступ к технологиям ARM.
Напомним, что многие современные смартфоны используют процессоры, основанные на архитектуре, созданной компанией ARM. Причем речь идет как о решениях от Qualcomm, так и о продукции MediaTek.