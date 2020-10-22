Huawei и другие китайские компании выступили против покупки ARM компанией NVIDIA

Они выразили свою обеспокоенность сделкой, мотивируя это тем, что покупая ARM, NVIDIA предоставляет США чуть ли не безграничный рычаг давления на китайские компании, сообщает Bloomberg. Huawei, вместе с прочими участниками местного рынка, обратились к местным регулирующим органам, требуя аннулировать сделку, либо наложить условия, которые не позволят американским властям ограничивать доступ к технологиям ARM.

Напомним, что многие современные смартфоны используют процессоры, основанные на архитектуре, созданной компанией ARM. Причем речь идет как о решениях от Qualcomm, так и о продукции MediaTek.