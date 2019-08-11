Huawei и Сбербанк готовят альтернативу Google Pay

Huawei и Сбербанк ведут переговоры по обслуживанию платежной системы Huawei Pay. Об этом сообщил журналистам президент Huawei Mobile Services и вице-президент Huawei CBG Алекс Чанг (Alex Zhang).

Алекс Чанг заявил: «Мы обсуждаем с ними (Сбербанком - ред.) - вы знаете, как и у многих производителей смартфонов, у нас есть платежная система - Huawei Pay. Мы обсуждаем, как объединить банковские сервисы с нашей платежной системой. Мы также обсуждаем различные приложения и сервисы, как создать ту микросистему, базу, как комбинировать наши возможности и получать синергию».

Топ-менеджер подчеркнул, что Россия очень важный для Huawei рынок, также как и российские пользователи. Алекс Чанг отметил: «Мы не можем производить все сервисы, многие приложения делают партнеры, и помогают нам добавлять их в AppGallery. В настоящее время у нас отличные отношения со многими российскими партнерами, о многих вы слышали: Яндекс, Mail.ru, Сбербанк».