Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Китайская компания Huawei купила технологии российской компании «Вокорд» в области распознавания лиц. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на собственный источник.

В рамках сделки, китайский производитель приобрел патенты и команду разработчиков компании «Вокорд». Сделка была сложной.

Российская дочка Huawei «Техкомпания Хуавэй» и гонконгская HuaweiDigital Technologies стали владельцами компании «Игл софтлаб». При этом «Игл софтлаб» купила права на патенты и оборудование «Вокорд», также в неё перешло большинство сотрудников «Вокорда».

По неофициальным данным, Huawei оценила «Вокорд» в 40–50 млн долларов.