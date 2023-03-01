Huawei могут снова лишить процессоров Intel, AMD и Qualcomm

Лицензии на экспорт действовали даже после включения Huawei в чёрный список из-за введённых санкций. Но сейчас новый виток обострения между Китаем и США, поэтому американская сторона считает, что необходимо усилить меры национальной безопасности.

По мнению аналитиков в США, с помощью технологий Huawei китайские власти могут вести экономическую разведку.

Но если такое решение будет принято, не меньше пострадают американские производители чипов, которые до сих продают Huawei чипы старых поколений для мобильных устройств. В основном это Intel, AMD и Qualcomm.

«Политика, которая разрешала экспорт в Huawei, несмотря на включение данной компании в чёрный список, сворачивается»,— заявил источник американского издаия WSJ.