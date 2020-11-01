Huawei может открыть завод по производству чипов в ответ на санкции США

Сообщается, что производство могут развернуть в Шанхае. Отдельно отмечается тот факт, что компания не будет пользоваться американскими технологиями. Таким образом китайский гигант сможет не только ограничить зависимость от американских чипов, но и гарантировать поставки нужных элементов, не переживая о санкциях США.

По задумке, сперва на заводе будут проводить эксперименты по производству 45-нанометровых чипов. В то же время, уже к концу 2021 года компания рассчитывает выпускать более совершенные 28-нанометровые чипы, тогда как к концу 2022 года - 20-нанометровые. Последними, к слову, можно будет оснащать большинство выпускаемых производителем продуктов с поддержкой 5G.