Huawei может пополнить флагманскую линейку Mate "умными" часами

Напомним, что на данный момент в составе флагманской линейке числятся смартфоны, ноутбуки, а также планшеты. Стоит отметить, что буквально в январе технологический гигант также зарегистрировал устройство под названием MatePod, которое, вероятно, является наушниками. Сейчас же, по всей видимости, флагманская линейка может пополнится еще и “умными” часами Mate Watch.