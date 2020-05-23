Наука и технологии
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Huawei может пополнить флагманскую линейку Mate "умными" часами
Компания зарегистрировала устройство под названием Mate Watch
Стало известно, что технологический гигант Huawei может пополнить флагманскую линейку Mate "умными" часами. Так, компания уже зарегистрировала торговую марку под названием Mate Watch.
Информация о грядущем пополнении раскрылась благодаря базе данных заявлений на регистрацию торговых марок, которая была замечена ресурсом MyFixGuide. Так, выяснилось, что Mate Watch классифицированы как устройство международного класса 9, к которому относятся как компьютеры, так и периферийные аппараты.
Напомним, что на данный момент в составе флагманской линейке числятся смартфоны, ноутбуки, а также планшеты. Стоит отметить, что буквально в январе технологический гигант также зарегистрировал устройство под названием MatePod, которое, вероятно, является наушниками. Сейчас же, по всей видимости, флагманская линейка может пополнится еще и “умными” часами Mate Watch.