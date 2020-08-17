Huawei может представить планшет и компьютер на собственной операционной системе

Не до конца понятно, зачем Huawei намеревается перевести собственные ноутбуки на свою же операционную систему — та же Windows, судя по всему, все еще доступна компании для использования. Вполне вероятно, в рамках анонса первого портативного компьютера на базе собственной разработки, компания также расскажет и о своих мотивах. При этом стоит отметить, что появления первого планшета на базе новой HarmonyOS будет знаковым событием, так как именно оно позволит нам узнать, примерно в каком ключе внутренний программный продукт компании будет работать не только на планшетах, но и на смартфонах.

Стоит отметить, что все те же слухи утверждают, что вместе с тем на базе фирменной ОС от Huawei будут работать и “умные” часы компании. Правда, в случае с новинками 2020 года, речь будет идти о HarmonyOS 2.0.