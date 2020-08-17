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Huawei может представить планшет и компьютер на собственной операционной системе

И все это в текущем году
С того самого момента, как Huawei попала под санкции Соединенных Штатов, в сети начали ходить разговоры о том, как скоро компания полностью перейдет на собственную операционную систему. И вот, спустя почти год после того, как компания ее все же анонсировала, дав название HarmonyOS, стало известно о том, что китайский техногигант может представить планшет и компьютер на собственной операционной системе уже в 2020 году.

Не до конца понятно, зачем Huawei намеревается перевести собственные ноутбуки на свою же операционную систему — та же Windows, судя по всему, все еще доступна компании для использования. Вполне вероятно, в рамках анонса первого портативного компьютера на базе собственной разработки, компания также расскажет и о своих мотивах. При этом стоит отметить, что появления первого планшета на базе новой HarmonyOS будет знаковым событием, так как именно оно позволит нам узнать, примерно в каком ключе внутренний программный продукт компании будет работать не только на планшетах, но и на смартфонах.

Стоит отметить, что все те же слухи утверждают, что вместе с тем на базе фирменной ОС от Huawei будут работать и “умные” часы компании. Правда, в случае с новинками 2020 года, речь будет идти о HarmonyOS 2.0.