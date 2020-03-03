Наука и технологии
Вчера 18:49
Huawei может стать самым популярным производителем 5G-смартфонов несмотря на санкции
Обогнав в этом плане даже Samsung
В сети появилась информация о том, что Huawei может в конечном итоге стать самым популярным производителем смартфонов, имеющих поддержку мобильных сетей 5G, даже несмотря на санкции со стороны США. Уже сейчас компания заметно опережает по данным показателям Samsung, но учитывая, что Huawei продолжает наращивать свои мощности, вполне вероятно, что компания может только увеличить отрыв в текущем году.
Правда, специалисты также отмечают, что данный сценарий развития событий реален лишь в том случае, если южнокорейский гигант не смотреть значительно увеличить поставки собственных смартфонов с 5G на китайский рынок. К слову, уже сейчас ходят разговоры о том, что мировые поставки 5G-смартфонов в 2020 году достигнут 160-170 млн штук, более половины из которых придутся на китайский рынок. На долю Huawei может прийтись до половины смартфонов из общего объема.
Напомним, что согласно последним слухам, поддержкой мобильных сетей пятого поколения в этом году обзаведутся даже смартфоны Apple — iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, если верить словам инсайдеров, смогут подключаться к сетям 5G.