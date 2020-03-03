Huawei может стать самым популярным производителем 5G-смартфонов несмотря на санкции

Правда, специалисты также отмечают, что данный сценарий развития событий реален лишь в том случае, если южнокорейский гигант не смотреть значительно увеличить поставки собственных смартфонов с 5G на китайский рынок. К слову, уже сейчас ходят разговоры о том, что мировые поставки 5G-смартфонов в 2020 году достигнут 160-170 млн штук, более половины из которых придутся на китайский рынок. На долю Huawei может прийтись до половины смартфонов из общего объема.

Напомним, что согласно последним слухам, поддержкой мобильных сетей пятого поколения в этом году обзаведутся даже смартфоны Apple — iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, если верить словам инсайдеров, смогут подключаться к сетям 5G.