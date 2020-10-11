Huawei может выпустить "умный" экран для машин

Информацией о грядущей новинке поделился китайский источник. По его словам, компания в скором времени может анонсировать “умный” экран для автомобилей, работающий на базе HarmonyOS.

Напомним, что про “умный” экран компании еще в прошлом году говорил генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ю Чэндун. Он поделился, что разработка предусматривает несколько сценариев эксплуатации, в том числе использование в домашних условиях, в офисе, автомобиле и для спорта.