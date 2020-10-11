Наука и технологии
Сегодня 12:07
Huawei может выпустить "умный" экран для машин
На базе HarmonyOS
Китайский технологический гигант Huawei продолжает развивать фирменную операционную систему HarmonyOS. Так, нескольким ранее компания выпустила второе поколение оболочки. Причем система подходит не только для смартфонов, но и для ряда других устройств. Как выяснилось, одним из таких гаджетов может стать “умный” экран для машин.
Информацией о грядущей новинке поделился китайский источник. По его словам, компания в скором времени может анонсировать “умный” экран для автомобилей, работающий на базе HarmonyOS.
Напомним, что про “умный” экран компании еще в прошлом году говорил генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ю Чэндун. Он поделился, что разработка предусматривает несколько сценариев эксплуатации, в том числе использование в домашних условиях, в офисе, автомобиле и для спорта.