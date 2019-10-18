Huawei начала продавать свои процессоры сторонним компаниям

Правда, речь и вправду идет не о Kirin — Huawei начала поставку собственных 4G-модемов под названием Balong 711, ориентированных на сегмент интернета вещей. Платформа Balong 711 дебютировала еще в далеком 2014 году и за это время умудрилась стать частью 100 млн устройств, произведенных самой Huawei. В число продуктов, получивших Balong 711, входят камеры видеонаблюдения, торговые автоматы и многое другое.