Наука и технологии
Сегодня 13:38
Huawei начала продавать свои процессоры сторонним компаниям
До чего компании кризис доводит
Некоторое время назад Huawei заявила о том, что она вполне может начать продажу чипов собственной разработки сторонним производителям, правда это вряд ли будут процессоры семейства Kirin. И вот, как стало известно, китайский гигант и вправду начал поставки своих решений сторонним компаниям.
Правда, речь и вправду идет не о Kirin — Huawei начала поставку собственных 4G-модемов под названием Balong 711, ориентированных на сегмент интернета вещей. Платформа Balong 711 дебютировала еще в далеком 2014 году и за это время умудрилась стать частью 100 млн устройств, произведенных самой Huawei. В число продуктов, получивших Balong 711, входят камеры видеонаблюдения, торговые автоматы и многое другое.
Что самое интересное, на сайте HiSilicon (компании, занимающейся разработкой и производством процессоров для Huawei) в соответствующем разделе данного модема нет.
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