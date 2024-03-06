Huawei начала продажи 80-Вт беспроводной зарядки с воздушным охлаждением

Она не только заряжает смартфон с невероятной скоростью, но и выглядит стильно. Благодаря продуманному дизайну, теперь можно легко заряжать свой телефон и вертикально, и горизонтально, не теряя возможности комфортно просматривать видео или листать соцсети.

Вместе с новинкой можно забыть про перегрев – инновационная система воздушного охлаждения позаботится не только о самой зарядке, но и о вашем устройстве.