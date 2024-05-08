Huawei начала продажи своих Watch Fit 3 за пределами Китая по цене $160

Huawei начала продажи своих Watch Fit 3 за пределами Китая по цене $160Вот мы и дождались!
Новинка предлагается по стартовой цене $160. При этом устройство может похвастаться 1.82-дюймовым AMOLED-экраном с закругленными углами, обеспечивающим яркость в 1500 нит и частоту обновления 60 Гц. Соотношение экрана к корпусу составляет 77.4%.
Новые часы от Huawei обладают улучшенной системой здоровья и фитнеса, включая встроенный GPS, поддержку более чем 100 спортивных режимов и автоматическое распознавание шести видов упражнений.
Кроме того, они оснащены системой мониторинга сердечного ритма TruSeen 5.5, которая обеспечивает точное измерение пульса даже во время активных тренировок.
Часы поддерживают функции звонков по Bluetooth и независимого воспроизведения музыки. С аккумулятором емкостью 400 мАч, Watch Fit 3 обеспечивают до 10 дней работы в режиме ожидания и до 4 дней при включенной функции AOD.
Huawei Watch Fit 3 доступны в шести цветовых вариантах и трех типах ремешков, включая фторкаучуковые, нейлоновые и кожаные, цены на которые варьируются в зависимости от материала.
Часы также обладают водонепроницаемостью на уровне 5 ATM, что делает их идеальным аксессуаром для занятий спортом.