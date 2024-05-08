Huawei начала продажи своих Watch Fit 3 за пределами Китая по цене $160

Новинка предлагается по стартовой цене $160. При этом устройство может похвастаться 1.82-дюймовым AMOLED-экраном с закругленными углами, обеспечивающим яркость в 1500 нит и частоту обновления 60 Гц. Соотношение экрана к корпусу составляет 77.4%.

Новые часы от Huawei обладают улучшенной системой здоровья и фитнеса, включая встроенный GPS, поддержку более чем 100 спортивных режимов и автоматическое распознавание шести видов упражнений.

Кроме того, они оснащены системой мониторинга сердечного ритма TruSeen 5.5, которая обеспечивает точное измерение пульса даже во время активных тренировок.