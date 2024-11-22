Huawei начнет массовое производство ИИ-чипа Ascend 910C уже через пару месяцев

На текущий момент образцы чипа уже отправлены некоторым компаниям и Huawei начала принимать предварительные заказы.

Чип Ascend 910C разработан для конкуренции с решениями NVIDIA, однако ограничения на доступ к передовым литографическим технологиям серьезно повлияли на процесс его производства.

Китайская компания SMIC, использующая технологию N+2, производит чипы для Huawei, но уровень выхода годных изделий составляет всего около 20%, что значительно ниже необходимого для коммерческой выгоды (70%).

Санкции США включают запрет на экспорт современных литографических машин, таких как EUV и DUV, что усложняет создание передовых полупроводников в Китае. Несмотря на это, Huawei намерена отдавать приоритет стратегическим заказам от правительства и крупных компаний.