Huawei нашла способ избавиться от царапин на смартфоне

В новом патенте описан процесс ремонта поцарапанного стекла смартфона. Механизм устроен следующим образом: оборудование находит на стекле дисплея царапину, а устраняет ее в зависимости от расположения. Так, если недостаток находится на фронтальной части устройства - стекло очищается спиртом. Если же поцарапалась задняя часть - в ход идет ультразвуковой очиститель.

После завершения очистки предусмотрена готовка специальной смеси. Она состоит из 35-45% акрилата, 50-60% эпоксидной смолы, 2-3% инициатора и 2-3% добавок. Впоследствии получившейся смесью смазывают прозрачную пленку для смартфона. Для затвердевания раствора предусмотрено использование ультрафиолетового света с длиной волны 320~420 нм.