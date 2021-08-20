Huawei нашла замену рынкам США и Европы

Сейчас же в сети появилась информация о том, что китайский IT-гигант нашёл выход из сложившейся ситуации. Как пишет Gizmochina, вместо вышеперечисленных рынков, Huawei займётся наступлением на рынки развивающихся стран.

Именно таким образом компания намерена расширить своё присутствие за пределами Китая. Так, например, ранее в 2021 году китайский технологический гигант помог в возведении центра обработки данных в Сенегале. Его постройка обошлась в 83 млн долларов.

Также, за счёт более низкой цены, оборудование Huawei является крайне популярным на развивающихся рынках Африки и Ближнего Востока.