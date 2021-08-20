Huawei нашла замену рынкам США и Европы

Наука и технологии
Сегодня в 09:42
Huawei нашла замену рынкам США и ЕвропыЧто в теории должно смягчить последствия от санкций Соединённых Штатов
С 2019 года Huawei находится под американскими санкциями. Это не только лишило компанию возможности использовать Google Сервисы в своих смартфонах, но также и усложнило жизнь корпорации в Европе, Японии и Австралии.
Сейчас же в сети появилась информация о том, что китайский IT-гигант нашёл выход из сложившейся ситуации. Как пишет Gizmochina, вместо вышеперечисленных рынков, Huawei займётся наступлением на рынки развивающихся стран.
Именно таким образом компания намерена расширить своё присутствие за пределами Китая. Так, например, ранее в 2021 году китайский технологический гигант помог в возведении центра обработки данных в Сенегале. Его постройка обошлась в 83 млн долларов.
Также, за счёт более низкой цены, оборудование Huawei является крайне популярным на развивающихся рынках Африки и Ближнего Востока.