HUAWEI назвала 3 причины, почему HarmonyOS лучше Android и iOS

По его словам, у системы три ключевых преимущества: безопасность, всесторонняя интеграция и интеллектуальные функции.

В вопросах безопасности HarmonyOS делает упор на изоляцию данных. Например, вместо того чтобы давать приложению полный доступ к галерее, система позволяет выбрать одно фото, и только на время текущей операции.

После этого доступ сбрасывается автоматически. Такой подход уменьшает риск утечек и злоупотреблений с разрешениями.

Вторая сильная сторона — полная интеграция устройств. HarmonyOS работает не только на смартфонах, но и на планшетах, ноутбуках, телевизорах, умных часах и даже в автомобилях.

Всё это объединено в одну экосистему, где можно без задержек передавать данные и продолжать работу с любого устройства.

Наконец, HarmonyOS делает ставку на продвинутый ИИ. Встроенный помощник Celia адаптируется под привычки пользователя и предлагает полезные сценарии в разных ситуациях.

Искусственный интеллект также используется в управлении системой и защите конфиденциальности.