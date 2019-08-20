Huawei назвала дату старта продаж собственных умных очков

Как вы можете знать, старт продаж устройства немного перенесли. Теперь же стало известно, что в Китае старт продаж умных очков Huawei x Gentle Monster намечен на 6 сентября этого года. Об этом заявил глава потребительского подразделения Huawei Ричард Ю, не забыв добавить, что умные очки компании являются новейшим сочетанием моды и технологий.
Судя по имеющейся информации, цена на устройство стартует с отметки 212 долларов. Что интересно, посетители грядущей выставки IFA 2019, которая пройдет в Берлине уже в начале сентября, смогут опробовать умные очки от Huawei на одном из стендов компании.