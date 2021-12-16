Huawei обвинили в создании технологий для распознавания неугодных властям Китая людей

Основой для расследования стали официальные доклады и презентации IT-гиганта, опубликованные на его официальном сайте. Правда, в декабре 2020 года Huawei всё же стёрла какие-либо упоминания о них.

Наши американские коллеги заявили, что Huawei создавала технологии для глубокого голосового распознавания речи, слежки за населением страны, систем трудового воспитания и идентификации лиц.

В статье также упоминается система идентификации по голосу человека, которая отслеживает «голосовые отпечатки» пользователей, сверяя их с базой, полученной из телефонных разговоров. Также Huawei приписывают разработку технологии распознавания неугодных политическому режиму людей, который распознавались в толпе с помощью «умных» камер.