Huawei объявил предновогодние скидки в официальном российском магазине

В рамках распродажи сэкономить 17 тысяч рублей предлагается на покупке флагманского ноутбука MateBook X. Причем при покупке этой модели производитель предусмотрел подарок на выбор: роутер HUAWEI WiFi AX3, компьютерная мышь, рюкзак или чехол.

На 10 тысяч дешевле можно будет купить смартфоны линейки HUAWEI P40. Покупатели также смогут выбрать подарок на выбор. В то же время, на покупке флагманского HUAWEI Mate 40 Pro можно будет сэкономить 8 тысяч рублей.

Помимо смартфонов и ноутбуков в акции примут участие фирменные планшету, “умные” часы, браслеты, а также аксессуары. Ознакомиться со всем ассортиментом можно по этой ссылке.