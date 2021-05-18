Huawei объявила о скором выпуске новых «умных» часов с функцией измерения давления

По словам представителей техногиганта, устройство уже прошло серию медицинских тестов и необходимых бюрократических процедур. GSMArena пишет, что речь идёт о сертификации, находящейся в ведении китайских регуляторов. Появиться же новинка должна уже во второе половине 2021 года.

Топ-менеджер Huawei написал в своём Weibo-аккаунте, что новые «умные» часы компании успешно прошло предрегистрационные проверки, а также будет тестироваться в клинических условиях профессиональными медицинскими организациями.