Наука и технологии
Сегодня в 09:03
Huawei объявила о скором выпуске новых «умных» часов с функцией измерения давления
Удивительно, как много техногигантов взялись за разработки в области медицины
Huawei известна тем, что разрабатывает новые устройства в совершенно разных отраслях. Вот и на этот раз компания объявила о том, что в ближайшем будущем она хочет выпустить часы, способные регистрировать кровяное давление.
По словам представителей техногиганта, устройство уже прошло серию медицинских тестов и необходимых бюрократических процедур. GSMArena пишет, что речь идёт о сертификации, находящейся в ведении китайских регуляторов. Появиться же новинка должна уже во второе половине 2021 года.
Топ-менеджер Huawei написал в своём Weibo-аккаунте, что новые «умные» часы компании успешно прошло предрегистрационные проверки, а также будет тестироваться в клинических условиях профессиональными медицинскими организациями.
Напомним, что ранее в сети появились слухи, согласно которым новые Apple Watch могут получить функцию неинвазивного измерения сахара в крови.