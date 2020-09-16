Huawei объявила о создании беспроводной лазерной зарядке нового типа

На данный момент китайский техногигант не дал никакого названия свежей технологии, заявив лишь о том, что по мере увеличения мощности современных смартфонов, вопрос их автономности становится все более острым для рядового пользователя. А технология, которую показала Huawei, как раз-таки призвана облегчить решение назревающей проблемы, не вынуждая владельцев смартфонов таскать с собой различные неудобные кабели.

При этом представители Huawei заявляют, что прямо сейчас специалисты компании занимаются решением вопроса безопасности технологии, пытаясь добиться полной безопасности используемого для удаленной зарядки лазера. Одним из способов для достижения поставленной цели называется метод, при котором лазеры, обнаруживая человеческий глаз, будут автоматически отключаться.

Отметим, что Huawei не уточнила, когда именно новая технология станет доступной. Но судя по представленной информации, в момент, когда это все же случится, беспроводная зарядка компании может произвести настоящую революцию на рынке, как это в свое время сделал первый iPhone.