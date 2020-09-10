Huawei объявила сроки запуска первых мощных смартфонов на собственной "замене Android"

Так, компания анонсировала HarmonyOS 2.0, которая должна стать еще более продвинутой разработкой, которая появится на еще большем количестве устройств. Операционная система будет поддерживать практически любые гаджеты, которые оснащаются от 124 МБ оперативной памяти и от 4 ГБ памяти постоянной. При этом разработчики смогут написать одно-единственное приложение как под носимую электронику, так и под телевизоры, автомобили и т.д. — HarmonyOS 2.0 сама будет “понимать”, на каком именно девайсе запускается та или иная программа, в связи с чем будет “перерисовывать” интерфейс соответствующим образом.