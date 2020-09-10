Huawei объявила сроки запуска первых мощных смартфонов на собственной "замене Android"
Так, компания анонсировала HarmonyOS 2.0, которая должна стать еще более продвинутой разработкой, которая появится на еще большем количестве устройств. Операционная система будет поддерживать практически любые гаджеты, которые оснащаются от 124 МБ оперативной памяти и от 4 ГБ памяти постоянной. При этом разработчики смогут написать одно-единственное приложение как под носимую электронику, так и под телевизоры, автомобили и т.д. — HarmonyOS 2.0 сама будет “понимать”, на каком именно девайсе запускается та или иная программа, в связи с чем будет “перерисовывать” интерфейс соответствующим образом.
Еще одной интересной особенностью показанного обновления является разграничение уровней доступа внутри системы. Так, если у часов нет NFC-модуля, то их Bluetooth-соединение со смартфоном не получится использовать для получения доступа к Huawei Pay. Таким образом, разработка китайского гиганта вполне корректно учитывает возможности устройства и “разрешает” ему только то, что нужно для его работы, а не все подряд.
Также компания заявила, что тестирование новинки на “умных” часах и телевизорах начнется уже в сентябре, в то время как до смартфонов бета-версия обновленной HarmonyOS доберется лишь в декабре.
Что же до финального релиза, то с сентября 2020 года начнется развертывание ОС на устройства с 128 КБ - 128 МБ оперативной памяти, с апреля 2021 года система станет доступна на девайсах с 128 МБ - 4 ГБ оперативной памяти, а в октябре 2021 года HarmonyOS 2.0 доберется и до устройств с 4 и более ГБ оперативной памяти. К последним как раз и относятся современные мощные смартфоны.
Отметим, что анонс новой версии “замены Android” от Huawei произошел в рамках мероприятия HDC 2020, на котором также ожидается демонстрация новых флагманских смартфонов Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro, а также множества различных аксессуаров компании.