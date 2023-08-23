Huawei открыла множество секретных заводов для обхода санкций США

По данным Bloomberg, китайская компания создала ряд секретных предприятий по производству полупроводников. Эта так называемая сеть теневого производства помогает компании реализовать свои технологические амбиции, несмотря на давление со стороны Соединённых Штатов.

Согласно отчёту, Huawei приобрела два завода в Китае и строит ещё минимум три. Интересно, что финансирование этих проектов, составляющее около $30 млрд, было получено от правительства КНР и администрации города Шэньчжэнь.

Скрытая причастность Huawei к этим производствам позволяет ей обходить санкции и закупать американское оборудование для производства чипов.

Однако, такие действия китайской корпорации не остались незамеченными. Бюро промышленности и безопасности при Минторге США заявило, что внимательно следит за ситуацией и готово принять меры, если потребуется.

Также стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ужесточения экспортного контроля в отношении Китая.