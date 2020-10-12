Наука и технологии
Сегодня 13:06
Huawei открыла очередной научно-исследовательский центр
Это шестой НИИ компании во Франции
Несмотря на санкции США в отношении Huawei, компания не стоит на месте. Так, нескольким ранее мы писали о том, что производителя признали самой сильной китайской компанией бытовой электроники. Сейчас же стало известно, что Huawei открыла свой шестой научно-исследовательский центр во Франции.
Открытие состоялось в Париже 11 октября. Известно, что это НИИ будет сотрудничать с регионом Иль-де-Франс с целью привлечения местных специалистов. Сообщается, что направлен институт будет на исследования в области математики и вычислений.
Математика сыграла ключевую роль в развитии индустрии коммуникаций за последние 30 лет. Huawei тесно сотрудничала со многими математиками для достижения важных инноваций. Центр исследований и разработок Лагранжа — это платформа, открытая для всех математиков со всего мира. В будущем результаты исследований здесь будут полезны для всей отрасли связи.