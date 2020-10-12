Huawei открыла очередной научно-исследовательский центр

Математика сыграла ключевую роль в развитии индустрии коммуникаций за последние 30 лет. Huawei тесно сотрудничала со многими математиками для достижения важных инноваций. Центр исследований и разработок Лагранжа — это платформа, открытая для всех математиков со всего мира. В будущем результаты исследований здесь будут полезны для всей отрасли связи.

Сюй Вэньвэй Директор Huawei и декан Института стратегических исследований