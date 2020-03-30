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Huawei отзовет свою помощь странам Европы из-за неуважения властей ЕС
Не до конца понятно, зачем представитель Евросоюза озвучил свои опасения публично
Некоторое время назад стало известно, что китайский технологический гигант Huawei направил в Евросоюз помощь в виде защитных масок: около 1 млн штук в Испанию и 800 тыс штук в Голландию. Но после того, как власти ЕС проявили заметную долю неуважения к подобной помощи, Huawei приняла решение отозвать ее в полном объеме.
Связано данное решение с тем, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель допустил неосторожность назвать помощь китайской компании "политикой щедрости", а также обыкновенной пиар-кампанией.
Руководство Huawei не заставило ждать своей реакции: ”Мы положим конец нашей программе донорства масок здесь, в Европе”, — рассказал официальный представитель компании в интервью EURACTIV.