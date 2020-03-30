Huawei отзовет свою помощь странам Европы из-за неуважения властей ЕС

Связано данное решение с тем, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель допустил неосторожность назвать помощь китайской компании "политикой щедрости", а также обыкновенной пиар-кампанией.

Руководство Huawei не заставило ждать своей реакции: ”Мы положим конец нашей программе донорства масок здесь, в Европе”, — рассказал официальный представитель компании в интервью EURACTIV.