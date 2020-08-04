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Huawei перейдет на процессоры MediaTek из-за санкций США
Фанаты компании вряд ли окажутся рады подобному повороту событий
В сети появилась информация, которая явно повергнет в шок всех фанатов Huawei - компания, по всей видимости, перейдет на процессоры MediaTek из-за санкций США. И в чуть меньшем количестве на решения от Qualcomm.
Так, судя по данным инсайдеров, китайский производитель уже закупил 120 млн процессоров MediaTek и около 60 млн чипов у Qualcomm. Все это планируется использовать после того, как у Huawei иссякнут запасы фирменных процессоров Kirin, производство которых станет невозможным с середины сентября 2020 года.
Что интересно, в сети уже начали ходить слухи о том, что первым смартфоном Huawei, который будет работать на базе процессора MediaTek, станет весенний флагман Huawei P50 - в его основу “ляжет” чип MediaTek Dimensity 2000. Именно данное партнерство позволит тайваньской компании впервые попасть в сегмент смартфонов с ценой выше 1 000 долларов.