HUAWEI переманила сотни инженеров из Южной Кореи

Это подтверждает растущую тенденцию — корейские инженеры и учёные всё чаще уезжают в Китай в поисках лучших условий. Источники подчёркивают, что речь идёт не о корейцах китайского происхождения, а о гражданах Южной Кореи, получивших образование на родине.

Многие из них — действующие специалисты, а не пенсионеры, что опровергает стереотип о том, будто в Китай уезжают только ветераны отрасли.

Главными причинами переезда называют высокие зарплаты и уважительное отношение к техническим профессиям.

После введения США санкций в 2018 году, китайские университеты и технокомпании активизировали набор зарубежных кадров, уделяя особое внимание южнокорейским инженерам.

По данным Академии наук и технологий Кореи, 82,9% предложений о работе за рубежом корейские учёные за последние пять лет получили именно из Китая. Сегодня в HUAWEI трудятся около 114 000 исследователей, что составляет более половины штата компании.