Huawei перенесла анонс нового флагманского процессора из-за санкций США

Что интересно, китайские источники при этом утверждают, что новинка все же ляжет в основу грядущего флагманского камерофона компании Huawei Mate 40 Pro. Также инсайдеры сообщают, что процессор анонсируют одновременно со смартфоном, а презентация в рамках IFA 2020 была отменена из-за желания компании не привлекать к себе внимание на фоне множества новостей о ее проблемах с Соединенными Штатами. И у этого есть логичное объяснение.

Так, согласно данным интернет-источников, прямо сейчас Huawei, на пару с компанией TMSC, пытается произвести как можно больше чипов Kirin 9000, так как уже 14 сентября китайскому техногиганту будет запрещено пользоваться мощностями производителей, которые используют оборудование и программное обеспечение из США. Со слов экспертов, общими усилиями две компании успеют произвести около 15 млн единиц Kirin 9000, чего, в принципе, должно хватить на грядущую линейку смартфонов Huawei Mate 40.

Напомним, что ближайшая презентация Huawei, на которой будет представлено множество новинок компании, состоится уже 10 сентября.