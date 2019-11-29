Наука и технологии
Сегодня 17:50
Huawei подаст в суд на правительство США
Компания объявит об этом публично в начале декабря
Американская газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором говорится о том, что китайский технологический гигант Huawei намерен подать иск в суд по отношению в правительству США, которое которое запретило местным операторам связи в сельской местности совершать с ней сделки по закупке оборудования.
По имеющимся у издания данным, иск будет подан в Апелляционный суд пятого округа в Новом Орлеане уже на следующей неделе, при этом Huawei, судя по всему, намерена оповестить всех о начале судебного разбирательства в рамках запланированной на начало декабря пресс-конференции в собственной штаб-квартире в Шэньчжэне.
Напомним, что еще в мае текущего года Торговая палата США внесла Huawei в свой черный список, в связи с чем китайский технологический гигант лишился возможности сотрудничать с широким кругом американских компаний. А еще раньше, в августе 2018 года, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, согласно которому правительственным ведомствам было запрещено использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE.