Huawei подаст в суд на правительство США

По имеющимся у издания данным, иск будет подан в Апелляционный суд пятого округа в Новом Орлеане уже на следующей неделе, при этом Huawei, судя по всему, намерена оповестить всех о начале судебного разбирательства в рамках запланированной на начало декабря пресс-конференции в собственной штаб-квартире в Шэньчжэне.

Напомним, что еще в мае текущего года Торговая палата США внесла Huawei в свой черный список, в связи с чем китайский технологический гигант лишился возможности сотрудничать с широким кругом американских компаний. А еще раньше, в августе 2018 года, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, согласно которому правительственным ведомствам было запрещено использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE.