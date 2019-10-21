Наука и технологии
Сегодня 17:11
Huawei подтвердила негативное влияние санкций США на дела компании
В первую очередь это связано с отсутствием доступа к американским сервисам
Huawei рассказала о том, что она испытывает заметное негативное влияние от введенных правительством США ограничений. В первую очередь проблемы связаны с тем, чтобы найти альтернативу приложениям и сервисам Google.
”После публикации черного списка Минторгом США, мы смогли найти некоторые альтернативные решения. Наиболее трудным вопросом стали технологии, предоставляемые Google. Мы можем продолжать использовать платформу Android в связи с тем, что она открыта, но мы не можем использовать технологии, которые задействованы в работе приложений”, — рассказал вице-президент по связям с общественностью Huawei в США Джой Тэн.
Но важно отметить, что даже на фоне проблем, компания смогла показать рост — так, по словам представителей компании, продажи Huawei за последний год только выросли, примерно на 27%.
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