Huawei подтвердила негативное влияние санкций США на дела компании

”После публикации черного списка Минторгом США, мы смогли найти некоторые альтернативные решения. Наиболее трудным вопросом стали технологии, предоставляемые Google. Мы можем продолжать использовать платформу Android в связи с тем, что она открыта, но мы не можем использовать технологии, которые задействованы в работе приложений”, — рассказал вице-президент по связям с общественностью Huawei в США Джой Тэн.

Но важно отметить, что даже на фоне проблем, компания смогла показать рост — так, по словам представителей компании, продажи Huawei за последний год только выросли, примерно на 27%.